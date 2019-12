Sprievodca Košicami X

Pár dní pred Vianocami sa zobudím a viem, že mám jeden záväzok. V jeden z tých dní ma ktosi v Hostinci čaká. „Keď odbije poludnie, prídi. Sme doma, poďme na pivo.“

Zobudil som sa a šiel do mesta. Šteklil ma jemný mraz a predvianočné košické ráno sa mi celé odhalilo.

Raňajkoval som v útulnom bistre „U nás doma“. Je to veľmi milý podnik s príjemnou obsluhou a dobrou praženicou.

Po raňajkách som sa pobral smerom na Hlavnú ulicu. Prblížil som sa bližšie k divadlu, všimol si vianočné trhy a stánky. Bolo ráno a miestni otvárali stánky. Vonku iskril mraz, ľudia za stánkami si varili čaj alebo kávu. Z hrnčekov sa dymila vôňa kávy. Predstavil som si doby minulé. Ako remeselníci otvárajú stánky a ponúkajú svoj materiál. Iste, ono to bolo inde, ale aj tak to bolo nádherné.

Kráčal som po Hlavnej ulici a po mojej pravej ruke bola krčma U Seburgiho. Ten podnik ma zaujal dávnejšie kvôli menu. Seburgiho rod bol rodom, ktorý v Košiciach kedysi začal variť pivo. (Potom až o niekoľko storočí prebral pivovarníctvo Konštantín Bauernebl.)

Okoštoval som medovinu a zameral sa na ľavú stranu. Hneď za mórovým stĺpom a niekde pri fontáne znamení sa nachádza pár domov. V jednom býval Jan Bocatius a keďže bol aj básník, knižnica v meste nesie jeho meno. Potom tam je smutný dom. 7. septembra 1619 tu zavraždili troch kňazov: Mareka Križin, Štefána Pongráca a Melichara Grodeckeho. Ich mená poznajú v Košiciach všetci: Traja košickí mučeníci.

Pobral som sa ďalej ku košickému divadlu. Za divadlom je spievajúca fontána, ktorá ma vždy pobaví. Ako malý hastroš s rozgajdanou košeľou, strapatými vlasmi som sa tam chodil kĺzať. Ibaže som sa pošmykol a spadol do vody. Ešteže si to nikto nevšimol, lebo by bol cirkus.

Do Dómu sv. Alžbety som vkročil, prežehnal sa a šiel k svojmu obľúbenému oltáru. On je hneď napravo a ja s ním mám osobitý príbeh. Pred 25. rokmi som mal skutočný záujem stať sa dobrým chlapcom. Bol som s mamkou v kostole a sedeli sme pri oltáre. Oboch nás chrám upokojoval. Ibaže ja som bol zvedavý a na všetko sa pýtal. Potom prišiel za mnou jeden ujo a povedal mi, že v kostole sa nerozpráva.Dal mi obrázok pražského Jezuliatka. Potom oveľa neskôr, keď som študoval v Prahe, som šiel do toho kostola na Malej strane. Prirodzene, že som si na neho spomenul.

V Dóme sv. Alžbety mám rád aj sochu sv. Terezky. Tu som mal ako dieťa najradšej. Vlastne trochu ďalej je aj svätý Jozef. A to nehovorím o dvoch svätých Alžbetách za kňazom.

Ten chrám je múzeom celého mesta. V starých laviciach vonia kadidlo a všade naokolo sú svätí. Svätí, ktorí nám pomahajú a usmerňujú nás po ceste. Zároveň je to miesto, kde sa prelína toľko ľudských osudov, schováva nejeden príbeh. Milujem ten kostol a nejeden Košičan, keď povie, „Veľký kostol“, myslí práve naň. Zrejme ani netreba vysvetľovať prečo.

Vyšiel som z kostola. Hneď neďaleko je antikvariát, ktorý vonia byllinkymi. Avšak hodiny odbili 12 hodín. Utekal som do Hostinca, ke ma už čakal starý priateľ. „Kde si sa toľko túlal, Martin? Dúfam, že si nesúťažil v súťaži, kto zje viac zmrzliny, aby si tak zapôsobil na nejakú dámu.“ uštipačne mi povedal.

„Myslím, že tak si sa ty zoznámil so svojou manželkou.“ usmial som sa.

„Áno, ale to som mal 8 rokov.“ povedal mi.

„Chodieval si do kina Uránia, Sándor?“ spýtal som sa ho.

„Ani neviem. Dôležitejšie je niečo iné.“

„Na Vianoce ľudia stále veria v malé zázraky, nie len ty a ja, ale celý svet, celé ľudstvo, ako sa hovorí, preto sú sviatky, lebo sa nedá žiť bez zázraku.“ (Sándor Márai)

Krásne Vianoce všetkým!