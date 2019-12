Lois Lowry - Spočítaj hviezdy

„Nikto ešte neochudobnel tým, že pomáhal druhým.“ (Anna Franková) „Práve tým sa vyznačuje odvaha – že nemylíš na nebezpečenstvo. Uvažuješ iba nad tým, čo musíš urobiť.“ (Lois Lowry)

Keď som čítal knihu Loutkář z Krakova, vdiel som na obálke zaujímavý odkaz. Písalo sa tam pár slov o Zlodejke kníh, o Chlapcovi v pruhovanom pyžame a ešte o jednej knihe. Kniha má názov „Spočítaj hviezdy“.

Pred Viaocami som sa túlal Košicami a tak som zašiel do kníhkupectva. Chytil som knihu do ruky a usmial sa na ňu. Večer pri zapálenej sviečke som pretočil list prvej strany. V úvode som sa dočítal, že kniha nie je nová, ale vyšla už v roku 1989. Autorka, Lois Lowry, je američanka a v slovenskom preklade kniha vyšla v roku 2019. Uvarte si čaj, zapáľte sviečku a poďme spolu navštíviť Dánsko počas druhej svetovej vojny.

Z historického hľadiska ponúka Dánsko nádherný príbeh. Keď prišli nacisti do Dánska, očakávali, že sa im kráľ podriadi. Chceli od Židov, aby nosili hviezdu. Dánsky kráľ na to reagoval tak, že pokiaľ majú Židia nosiť hviezdu na hrudi, bude ju nosiť aj on. Dáni nepoznali My Dáni a oni Židia, ale všetci boli vzájomne my. Dánska polícia pred príchodom gestapa upozorňovala ľudí o možných, nečakaných návštevníkov.

Čo je však na tom celom príbehu úžasné? Dáni vďaka odvážným rybárom previezli do slobodého Švédska na lodiach skoro 7000 ľudí.

Dielo Spočítaj hviezdy nás zavedie do Kodane, kde sú dve kamarátky. Annemarie a Ellen. Dievčence sa radi naťahujú, zdôverujú, chodia jedna k druhej na návštevy a radi sa pretekajú v behu. Krásny život mladých dievčat, ktoré sa vedia tešiť z maličkostí. Počas toho som si spomenul na to ako som bol malý. Spal som s chlapcami a občas aj dievčatami v jednej izbe a zhovárali sa do rána.

Všetko sa však zmení, pretože je druhá svetová vojna a nacisti majú stále novšie a novšie pravidlá. Dánska rodina musí vymyslieť, čo spravia s tou dievčinou, čo má hnedovlasé vlasy. Rozhodnú sa pre odvážny čin a pošlú ich k strýkovi, ktorý žije pri mori.

Popisujú tam aj krásne „šifrovanie.“ „Posielam k tebe Inge s deťmi, prinesie aj kartón cigariet.“ (Lowry, s. 61, 2019) Prirodzene, že nešlo o kartón cigariet, veď v celom Dánsku mali problém s cigaretami, kávou, maslom ako všade.

Autorka nádherne popisuje dánsku prírodu, lesy a more. Neskôr zistíme, že on to nie je len tak obyčajný strýko. On síce vystupuje ako tradičný rybár, ktorý ráno odíde z domu, večer príde a postará sa o hospodárstvo. Teraz mu môžu dievčatá pomôcť s dojením kravy.

Na konci knihy sa dozviete, kto bol strýko a čo robil. Najmä, keď osloví svoju neter. „Chcem ti niečo povedať.“ Annemarie počúva a dozvie sa aká bola odvážna. „Práve tým sa vyznačuje odvaha – že nemylíš na nebezpečenstvo. Uvažuješ iba nad tým, čo musíš urobiť.“ (Lois Lowry)

Koniec knihy neprezradím, je tam však odkaz na Kima Malthe-Brunna.

Úplne posledné vety knihy sú tieto: „Dozaista po tomto dare, ktorý predstavuje svet, kde víťazí ľudská slušnosť, túžia aj dnes všetky krajiny. Dúfam, že príbeh Dánska a jeho ľudu nám pripomenie, že je možné takýto svet vytvoriť.“ (Lowry, s. 136, 2019)

Bibliografický odkaz: Lowry, L. Spočítaj hviezdy. Bratislava : Tatran, 136 s. ISBN 978-80-222-0991-5

PS: Myslím, že kniha by bol nádherným darčekom pre mnohých dospievajúcich.

Knihu zoženiete kdekoľvek.

