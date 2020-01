Pár slov o hokeji

V roku 1565 namaľoval slávny Pieter Brueghel mladší svoj obraz. „Winter landscape with a Bird-trap“. Zimná krajina s pascou na vtáky. Keď sa človek pozrie na ten obraz, možno ani netuší, aký šport ukrýva.

Ľudia od nepamäti chodili na ľad a boli zvedaví. V Holandsku, Belgicku, vo Švajčiarsku, ale aj vo Švédsku si ľudia nosili na ľad palice. Prv na to, aby nespadli a nabrali rovnováhu, ale potom sa s nimi začali hrať. Kdesi vo Švajčiarsku alebo vo Švédsku si na topánky pripevnili „kovové nože“. A tak sa vďaka objavným plavbám dostal tento zvyk do Severnej Ameriky. Tam je strašne veľa zamrznutých jazier.

V Kanade chlapci radi unikali zo školy a z dielní k rybníkom. Tí šikovnejší už vedeli korčuľovať. Veď čo iné boli kovové nože na topánkach? A čo palice, ktorými niečo guľaté naháňajú na ľade? Myslím, že ďalší vývoj poznáme všetci. Hovoríme tomu hokej.

Pre Kanaďanov to však nie je nič nové. Miestni Indiáni sa takisto radi šmýkali po ľade. Každý tam hral s čím vedel. Upravené palice a staré noviny, či časopisy pod tričko. A čo prvý puk? Čokoľvek, čo si vie ľudská fantázia predstaviť. Od jabĺk až po zamrznutý konský trus.

Rok 1875 je veľkým rokom pre vývoj hokeja. V Montreali sa odohraje prvý hokejový zápas a o 3 roky na to sa do histórie zapíšu veľké mená: W.F. Robertson a R. F. Smith. Autori prvých pravidiel.

Vývoj hokeja sa ďalej posúva. V roku 1892 vznikne v Prahe jeden z najúspešnejších klubov a tam, kdesi na západe Anglicka sa pohádajú a John Houlding vytvorí nový futbalový klub. Pre hokej kanadský guvernér venuje pohár hráčom. Ono to nie je pohár ako skôr váza, ktorú spomínaný guvernér kúpil za 48 dolárov a 50 centov. (Zabudol som tak trochu dopísať, že guvernér sa volal sir Stanley.) Pôvodne to mala byť trofej pre majstra Kanady, ale najmä vďaka roku 1917 sa trofej stala oveľa dôležitejšou.

Rok 1917 je pre dejiny hokeja veľmi významným, vznikla NHL. Ešte v roku 1916 existovala súťaž NHA. NHA so sebou prináša jeden príbeh. Hovoríme mu 228th Battalion (Northern Fusiliers). Ľudia milujú príbehy späté so športom a tak ako milujú futbalové kluby, ktoré vznikli prístavoch, na železnici alebo nieke v uhoľnej bani, tak milovali aj tento klub. Čo bola Northern Fusiliers?

Prvá svetová vojna sa dotkla aj Kanady, chlapci museli narukovať. 228th Battalion boli hokejisti, ktorí museli ísť do tej veľkej vojny. Pre Kanaďanov a Američanov vojna nepredstavovala strach, hrôzu a smrť ako v Európe. Lenže potom prišli na ľad Fusiliers v khaki uniformách. Ľudia doslova šaleli a začalli si uvedomovať, čo všetko pre tých chlapcov znamená hokej. Ako píše Wayne Gretzky „Vďaka Bohu, nikto z nich v boji nezahynul.“ Svoje domáce zápasy hrali v Toronte.

Čo sa týka NHL, rozvíjala sa pomaly. Hráči, ktorý do NHL prišli, si takisto zamilovali zamrznutý rybník, ohnuté palice a „kovové nože“.

Všetci slávni hokejisti začínali na zamrznutých rybníkoch. Howie Morenz, ktorý bol jednou z prvých opôr a legiend Montrealu. Georges Vézina, o ktorom sa Wayne Gretzky vyjadril, že bol najlepším brankárom všetkých čias. Maurice Richard, ten, ktorému z očí šľahali blesky a ako prvý prekonal 50 gólov v sezóne. (Maurice Richard trophy je pre najlepšieho strelca.)

Ted Lindsay, ktorý sa zaslúžil za hráčsku asociáciu. Keď sme pri legendách Detroitu, čo taký Mr. Hockey? Gordie Howe hral doslova v niekoľkých generáciách NHL a tiež začínal na rybníku.

Poďme do Chicaga, pri ktorom ma vždy zahreje príbeh mladého Stanka. Ten síce poznal iné rybníky, ale zamiloval si tú hru. V NHL existuje Lady Byng Memorial trophy za najslušnejšieho hráča. Náš Stanko túto trofej získal. Vzniklo to preto, lebo jeho dcéra sa ho pýtala, prečo po prvej tretine nejde s hráčmi do šatne, ale na druhú stranu. Bolo mu trápne hovoriť vlastnej dcére, že „Dievčatko moje malé, ja tam sedím preto, lebo som sa predtým s niekym pobil.“ Pre mňa je Stan Mikita stále najúspešnejším slovenským hokejistom.

Wayne Gretzky sa o ňom vyjadril takto: „Môj prvý zápas v NHL. Hrali sme proti Chicagu a on stál proti mne. Stan Mikita. Ani neviem ako vyhral buly.“

Osobnosť Wayna Gretzkeho mnohí vnímajú ako za jedneho z najvýznamnejších hokejistov všetkých čias. Keď hral v Edmonote s Paulom Coffeym, po tréningoch chodievali hrávať na rybník s deťmi. Milovali tento relax. (V tom čase bol Edmonton snáď jednym z najlepších mužstiev všetkých čias.)

Každý veľký hokejista niekde začínal. To, že je veľký hokejista nie je o tom, že dal toľko a toľko gólov. Oni si za sebou nesú svoj ľudský príbeh a možno preto ich máme ešte radšej. A tých hokejových príbehov je nádherným bádaním. Ja si myslím, že aj na celý život.

PS: Keď chcete pár filmov:

Maurice Richard: https://www.csfd.cz/film/218888-maurice-richard/prehled/

Ted Lindsay: https://www.csfd.cz/film/125136-nerovny-zapas/komentare/

Charlamov: https://www.csfd.cz/film/321510-legenda-17/prehled/

Gordie Howe: https://www.csfd.cz/film/341690-mr-hockey-the-gordie-howe-story/prehled/

Wayne Gretzky: https://www.youtube.com/watch?v=QiI9utAigwk

Obrázok: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Brueghel_II_-_Winter_Landscape_with_a_Bird_Trap,_Ertz_E685_-_002L19033_9Z9XB_post_restoration.jpg

PS: Príbeh o obraze ma inšpiroval odtiaľ: https://www.martinus.sk/?uItem=693417&z=81XMBP&utm_source=z%3D81XMBP&utm_medium=url&utm_campaign=partner



Prečítajte si aj: https://www.martinus.sk/?uItem=293731&z=81XMBP&utm_source=z%3D81XMBP&utm_medium=url&utm_campaign=partner