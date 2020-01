Liverpool FC, Manchester United - pár spoločných vlastností

Rivalita je tam od nepamäti. Fanúšikovia sa nenávidia, nič si neodpustia. Obe mužstvá však majú mnoho spoločných vlastností. Liverpool a Manchester United. Poďme si niektoré predstaviť.

1. Pôvod

Existuje stará futbalová povera, že v Anglicku klub mohol vzniknúť z tovární (West Ham napr.), želežníc, uhoľných baní alebo prístavu. Liverpool FC vznikol na lodenci. Je to prístavné mesto a zamestancov z prístavu to ťahalo ku koženej lopte.

Manchester United je jeden z klubov, ktorý vznikol na železnici. Rovnako ako po celom svete, pár ľudí, ktorí pracovali s vlakmi, milovali futbalovú loptu.

2. Škóti a ich dynastia

Ak sa zamyslíme nad škótskymi futbalovými dynastiami, neunikne nám jedno meno. Liverpoolsky kapitán, ktorý doslova vybudoval nový Manchester United. Matt Busby.

V roku 1942 hralo Škótsko proti Anglicku priateľský zápas, na ktorý sa prišla pozrieť aj kráľovná Alžbeta. Matt Busby ako kapitán predstavoval svoje mužstvo. Hral na jednom kraji zálohy. Na tom druhom bol ďalší futbalista. Chlapec od krajčírskej rodiny. Bill Shankly.

V roku 1945 Matt Busby neprišiel do Liverpoolu (buď ho odmietli, alebo on nemal záujem) a tak šiel do mesta, ktoré mu bolo známe. Ešte pred Liverpoolom hrával za Manchester City. Nešiel však do City, ale zaklopal na dvere Manchestru United. Zbytok je už len história, ktorú poznáme vo futbalovom svete ako Busbyho deti.

Bill Shankly po druhej svetovej vojne takisto začal trénovať. Známa je jeho trénerská práca v Huddersfielde. Niekoho tam objavill a to sa nemusí veľmi páčiť fanúšikom Liverpoolu. Ten niekto je legenda Manchestru United, Denis Law. Shankly potom 14. decembra 1959 zaklopal a dvere Anfieldu. Začala sa nová éra Reds, ktorá pritiahla sladké ovocie.

V 60. rokoch to obom klubuom išlo. Shankly vrátil klub do najvyššej súťaže a prišli prvé úspechy. Manchester United vyhral Pohár majstrov európskych krajín v roku 1968. (Áno, bolo to 10 rokov po Mníchove.) Busbyho deti vyrástli.

V škótskom Glasgowe v tom čase rástli dvaja chlapci. Kým jeden obliekal dres Celticu, druhý hral za Rangers. Kenny Dalglish a sir Alex Ferguson. Obaja sa neskôr stali veľkými osobnosťami oboch mužstiev. Ohľadom Kennyho Dalglisha len jedna malá poznámka. V 80. rokoch patril k najlepším futbalistom sveta. A to si zoberme akú mal konkurenciu pri osobnostiach svojej doby.

3. Najmladší reprezentanti Anglicka

Začnem Duncanom Edwardsom. Jeden z Busbyho detí sa stal najmladším anglickým reprezentatom. Jimmy Murphy sa o ňom vyjadril, že bol najlepší na svete. V roku 1958 tragicky zahynul po následkoch cesty z Belehradu. Aj on bol obeťou Munich air disaster.

V Liverpoole vyrastal v 90. rokoch mladík. Teda, oni boli štyria, z ktorých hlavne jeden sa stal snád najsympatickejším hráčom všetkých čias. A právom! Toto ale nie je príbeh Stevena Gerrarda. Bol to Michael Owen, ktorý prekonal Duncana Edwardsa. Mladší do tej doby za reprezentáciu Albionu nenastúpil. Owen bol futbalista, ktorý doslova pritiahol fanúšikov a mnohí z nich ho vnímajú dodnes, že im spôsobil závislosť. Potom odišiel do Realu Madrid, Newcastlu. Keď prestúpil do Manchestru United, nemusím písať ako sa k tomu postavili fanúšikovia Liverpoolu.

4. Futbalové tragédie

Manchester United sa v roku 1958 vracal domov. Remizoval na pôde Belehradu a postúpil. Ich lietadlo letelo do Mníchova a potom do Manchestru. Bohužiaľ, z Mníchova, keď vylyetelo, došlo k havárií a zbytok príbehu pozná každý ako Munich air disaster. Zranil sa tam aj Matt Busby. V roku 2011 vznikol film United, ktorý príbehovo ukazuje, čo robili po havárií.

„Jednu nedeľu ráno, bolo to 16. apríla 1989, k nám prišiel starý otec. Nikto nerozumel tomu, veď on nechodieval na návštevy tak skoro ráno. Povedal nám, že Jon je mŕtvy.“ (Steven Gerrard)

Jon bol bratranec Stevena Gerrarda a je jednou z obetí tragédie na štadióne Hillsborough. Steven Gerrard nebol len futbalistom. Ja fandím Liverpoolu, pretože sa mi zapáčil kučeravý chlapec zo štvrte Kirkdale. Steve McManaman je jededen z najväčších talentov akadémie. (Len v tom čase nebol Liverpool taký mediálne známy.) Každopádne, keď sa futbalovo rozbehol Steven Gerrard, bola to moja najkrajšia futbalová vášeň. Neskôr som sa dozvedel o tom, že tragédia v Hillsborough je pre Stevena Gerrarda rodinným príbehom. On hovorieval, že vždy, keď šiel na Anfield, myslel na ten pamätník obetí. Ja si myslím, že Gerrard hral za všetkých tých 96 (97) obetí. Dával do futbalu obrovské srdce a preto ho v Liverpoole toľko ľudí miluje.

5. Je toho omoho viac

Ono je toho omnoho viac, čo majú špoločné. Mnoho futbalových legiend, ktoré sú medzi sebou poprepletené. Sú to silné futbalové kluby, medzi ktorými vládne obrovská rivalita. Je to snáď najväčšie anglické derby.

Hoci už v posledných rokoch derby nemá takú vášeň ako inokedy, ale ja sa teším, že ako fanúšik môžem aspoň trochu ochutnať tú atmosféru.

Obrázok: https://talksport.com/football/255369/proof-man-united-modelled-their-badge-liverpools-150320140518/