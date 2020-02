Je to miesto, kam nás zavedie slávik. Všetko je tajomné, nik netuší, čo sa deje za tým brečtanom. Len my všetci, ktorí máme to najkrajšie tajomstvo so slávikom. Otvorme dvere do Tajnej záhrady.

Knihy majú tú magickú moc, ktorá vo mne vyvoláva túžbu objavovať. Keď som končil strednú školu, premýšľal som, čo si prečítať. Ako hľadať literatúru? Bol som ešte veľmi mladý, a tak som nepoznal to, že to nie ja si vyberiem knihy. Ono to je úplne naopak. Knihy ku mne prichádzali a prichádzajú samé. Niektoré sa usmejú, iné zohrejú a zopár je takých, ktoré si ma celého podmania. A tou je aj Tajná záhrada.

Je to kniha, ktorá so sebou nesmie ľudský príbeh. Príbeh niekoľkých smutných ľudí, čo našli úsmev, pokoru a šťastie. Ale ono mi to voňalo bylinkami, hlinou. Štípal ma anglický vietor a odohrávalo sa to niekde tam, kde rastie vres.

Knihu som si zamiloval od cesty kočiarom po anglickom vidieku. Fúka vietor, kone kráčajú po blate a niekto vám dá na cestu varené zemiaky, na ktorých sa rozpúšťa maslo. Keď prišli do toho domu, kde bývali, niekde tam sa rozprestierala záhrada. Nie je to, ale nič nezvyčajné, veď k starým domom patria obrovské záhrady. Táto je však trochu iná.

Tajná záhrada nám postupne odhaľuje postavy. Tak, ako sa s ľuďmi stretávame a pomaličky ich spoznávame, tak to bolo aj tu. S postavami sa spoznávame opatrne, veľa o sebe neprezradia. Čo sa mi páčilo, autorka vyčlenila za najdôležitejšie postavy obyčajných ľudí. Obyčajných ľudí, ktorí sa vedia tešiť zo života.

Dickon je lagan, ktorý sa hrá so zvieratami. Pomáha líščatkám, má svojho havrana Sadzu a vie, ako sadiť kvety. Je tam aj prostoreká a dobrosrdečná Marta, má dobré srdce a špecifické metódy pri výchove. A to si to ani neuvedomuje. Na druhej strane, vždy je asi lepšie o niečom rozprávať, ako prikazovať.

Za hlavnú postavu by sme mohli označiť Mary Lennox. To ona celý príbeh ťahá svojou zvedavosťou. Najprv je protivná, rozmaznaná a neskôr si začne získavať druhých. Postupne sa prechádza po záhrade. Slávik si ju obľúbi a zverí jej snáď to najkrajšie tajomstvo.

Potom tu máme Colina, mladého lagana. Mary mu začne hovoriť malý radža kvôli jeho panovačnosti a schopnosti všetkému rozkazovať. Colin je, ale veľmi inšpiratívna postava, sám pochopí, že veriť si musí v prvom rade on sám, a to je dôležité.

No a, čo starý záhradník? Je naozaj taký nevrlý a na každého zlý? A sú tu aj ďalšie zaujímavé postavy.

Tajná záhrada predstavuje druh symboliky.

Každý z nás máme v sebe Tajnú záhradu. Je to miesto, kde rastú ruže a margarétky. Niekedy možno musíme nájsť kľúč od nej, inokedy potrebujeme nájsť Slávika, ktorý nás navedie. Čo je najdôležitejšie na Tajnej záhrade? To, že je len na nás, koho do nej pustíme. S kým sa chceme hrať a šantiť. S kým sa chceme škrabať po stromoch a zobrať si jablká. Alebo len tak sedieť na brvnách, pozerať sa na rieku a zhovárať sa len tak o tom všetkom. To ma naučila tá kniha a pre mňa to je niečo ako biblioterapeutická rozprávka.

Je to len obyčajný príbeh detí, ktorí milujú chlieb s džemom a okopávať kvietky na záhrade. A, ako im ešte chutia pražené vajcia či uvarené zemiaky s roztopeným maslom a soľou! Čerstvý vzduch a práca s rýľom ešte žiadnemu dieťaťu neublížila.

Tajná záhrada má svoje tajomstvá. Ale kto by ich nechcel objaviť? Milujem to prostredie tam, len tak chodiť po obrovskej záhrade, pozorovať okolie a len tak sa stratiť niekde, o čom nik ani netuší. Je to príbeh objavovania, najmä toho dobrého, čo človek v sebe má a môže to rozdať. Takisto sa tam píše, že deti by sa mali hlavne smiať sa. A nielen deti. Je to aj príbeh návratu a krásneho konca, ktoré prekvapí Colina. Ale to je už iný Colin, už nie je malým radžom.

Pri Tajnej záhrade som zaspával. Chodil som do svojej záhrady, v ktorej som stretával Dickona so zvieratami a Mary s krčahom mlieka. Pre deti to musí byť nádherné čítanie plné inšpirácie. Občas natrafím na príbeh, ktorý je mojou duchovnou bibliou.

Čítal som to len raz, ale pevne verím, že do Tajnej záhrady budem chodiť častejšie. Veď, čo je na knihe najkrajšie, ak nie to, že v nej objavujem a získavam si nové tajomstvá?

Frances Hodgson Burnett napísala knihu a musela mať ruky zo zlata. Tak citlivo, ľudsky hrejivo, to som už dlho nič také nečítal. V roku 2019 vyšla na Slovensku kniha s ilustráciami Ingy Moore. Jej vzťah ku knihe ma veľmi zaujal.

„Prečítala som si pasáž, ako Mary prvýkrát zazrie na strome slávka, ktorý spieva zimnú pieseň. Ten obraz malého dievčatka uprostred veľkej pustej záhrady, ktoré hľadí nahor na jediný živý farebný bod, som hneď videa živo pred sebou a doslova ma prosil, aby som ho nakreslila.“

