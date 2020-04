Pozrel som si seriál „The English Game“. Obnovil mi spomienky, sny, priania a odpovede na jednu otázku. Prečo mám tak rád anglický futbal? Pretože rozpráva príbehy.

The English Game je šesťdielny seriál, ktorý je známy predovšetkým kvôli Netflixu. Dostal som naň tip a ešte som netušil, ako ma zahreje. Tak, ako anglické futbalové kluby majú svoj príbehy, takisto majú príbehy aj trofeje. A toto je o trofeji, o najstaršej na svete.

FA Cup je najstaršia futbalová súťaž a povráva sa, že každý anglický chlapec ju chce vyhrať. Seriál ukazuje, čo všetko futbal znamenal pre jednotlivých ľudí. Tvrdá drina, drsné počasie, kruté podmienky. Jediné, čo ich tešilo, bol futbal. Žili tým malé mestá, ale aj tie väčšie, z ktorých sa vytvorili obrovské kluby. Poznáme príbehy klubov na lodenici, železnici či kluby vzniknuté zo železiarní.

The English Game píše príbehy dvoch mužov. Obaja majú odlišné postavenie, dokonca sú najväčší súperi. Jeden pochádza z bohatej vrstvy, druhý utiekol od alkoholického otca a snaží sa uživiť rodinu. Premýšľa, ako im pomôže a, čo všetko k tomu potrebuje. Možno sám ani netuší, ako vstúpi do kroniky mesta Blackburn.

Zrejme sa občas stretnete s informáciou, že futbal síce vymysleli Angličania, ale Škóti boli priekopníci. Jedným priekopníkom je aj Fergus Sutter. On je tým chlapcom, ktorý utiekol od alkoholického otca zo Škótska a začal písať históriu FA Cupu. Druhým chlapcom je mladý Arthur Kinnaird. Podľa seriálu sa dosť pričinil o to, aby sa futbal rozšíril do celého Anglicka.

19. storočie je známe obrovskou demografiou. V tom období už priemyselná revolúcia bola minulosťou. Po celej krajine boli obrovské továrne. Ľudia cestovali za prácou, cítili sa osamelo a nie všade ich prijali. Mnohí z nich nikoho nepoznali, nemali sa komu zdôveriť. Spoločné bolo len to jediné: futbal.

The English Game je šesťdielny seriál o tom, ako sa začal rozvíjať futbal v Anglicku. Je o najstaršej súťaži na svete. Ukazuje predovšetkým aj to, že futbalisti boli takisto ľudia. Mali svoje osudy, lásky, sny.

Vytvorili krásnu atmosféru. Staré železnice, ktoré ukazujú anglickú prírodu. Vidieť aj staré futbalové ihriská, šatne ba aj loptu, kopačky a dresy.

Pevne dúfam, že táto séria je len úvodom k ďalším. Briti vedia spracovávať futbalovú históriu do príbehov.

