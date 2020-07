Hoci je veľa ciest na úpätí kopca, všetci, čo prídu na vrchol, vidia ten istý mesiac.” (staré japonské príslovie.)

Keď som bol ešte malý, miloval som staré príbehy. Stále som bol a dodnes som zvedavý na príbehy vychádzajúceho slnka. Krajina vychádzajúceho slnka je nám vzdialená, ale zároveň veľmi blízka. Keď som si prečítal knihu Umenie japonského života, uvedomil som si, že mi je ešte bližšia.

Je to zaujímavý sprievodca, v ktorom nájdeme mnoho odkazov. Počas čítania som si robil poznámky a hľadal ďalšie zaujímavosti. Hľadal som si, kde si kúpim japonskú čerešňu alebo premýšľal, aké by bolo cestovať vlakom do japonských Álp na lyžovačku.

Dozvedel som sa zaujímavosti o symbolike farieb. Napíklad špeciálny odtieň červenej farby akane sa používa vo svätniach. Dokáže to ochrániť pred zlom. Symbolku majú aj zvieratá. Prečítajte si o líškach alebo o vábiacich mačkách. Pokiaľ ste niekedy videli mačku Maneki neko, možno ste mali po stretnutí s ňou šťastie. Je symbolom šťastia, bohatstva a úspechu.

Svoju symboliku, filozofiu a životné hodnoty Japonci čerpajú zo svojich náboženstiev. Dočítal som sa mnoho zaujímavých informácií o šintoizme. „Najstaršie náboženstvo Japonska šintoizms („cesta bohov“) nachádza božskú podstatu vo všetkých aspektoch prírody.“ (Japonsko, 2020, s. 60)

Zaujímavosťou šintoistických svätýň je to, že sa každých dvadsať rokov vybudujú nanovo ako presné kópie. Je to preto, aby sa očistila posvätná pôda, a preto aj starobylé svätyne vyzerajú často vyzerajú ako nové.

Okrem šintoizmu sa v Japonsku výrazne rozšíril budhizmus. Prišiel do Japonska v 6. storočí z Číny a Kórei. Pre mnohých Japoncov je budhizmus osobnou záležitosťou. Budhovo učenie tvoria štyri vznešené pravdy: Existuje utrpenie, Utrpenie má príčinu, Utrpenie možno ukončiť, Existuje cesta k ukončeniu utrpenia. Budhizumus sprevádza japonskú kultúru od nepamäti. Budhizmu verili prostí ľudia, šľachta, samuraji. Každý mal vlastný cieľ, prečo uznával budhizmus.

S vývojom náboženstva súvisí aj história celého ostrova. Dejiny Japonska sú pestré, zaujímavé a pre nás príťažlivé. Rovnako ako aj vývoj literatúry, napríklad prastarý Príbeh princa Gendžiho.

Keď som si čítal o vláde samurajov, usmieval som sa. Ako malý chlapec som zbožňoval príbehy s touto tematikou a tak som si na to spomenul. Mimochodom, výborný historický román je napríklad Taiko.

V knihe sa dočítate mnoho zaujímavostí o japonskom umení. Maliarstvo, drevorytectvo, ba aj keramika, ktorej techniky sa používajú už stáročia. Existuje aj umenie, o ktorom mnoho z nás počulo a možno ho aj praktikovalo. Volá sa Origami a je obľúbené po celom svete. Najznámejším vzorom origami je žeriav.

Asi najznámejším príbehom so žeriavom patrí dievčatku Sadako Sasaki. Počas druhej svetovej vojny sa odohrala v Japonsku obrovská tragédia. Sadako Sasaki malo 2 roky, keď atómová bomba v Hirošime vybuchla. Zdalo sa, že to nemá žiadne následky. Ako 11 ročná začala mať záchvaty a odrazu sa prišlo, čo sa deje. Išlo o leukémiu spôsobenú atómovou bombou. Keď ju hospitalizovali, chodievala ju navštevovať kamarátka. Rozpovedala jej prastarú japonskú legendu, ktorá hovorí, že keď zloží 1000 papierových žeriavov, splní sa jej želenie. Ihneď začala staviať žeriavy a posledných 14 mesiacov svojho života zložila viac ako 1000 papierových žeriavov. Bohužiaľ, nevyhrala tento boj a zomrela. Jej spolužiaci a kamaráti sa inšpirovali jej odvahou. Vydali knihu, ktorá obsahovala jej listy. Tomu príbehu sa hovorí aj príbeh japonskej Anny Frankovej. V roku 1958 bola v Hirošime odhalená socha Sadako so zlatým žeriavom. Dodnes je to symbolom dôsledkov použitia jadrových zbraní. (V Seattle má tiež Sadako pamätník.)

Aj taký príbeh v sebe ukrýva sprievodca Japonskom. Krutý, nešťastný, ale ľudský. Nečakal som, že ho tu objavím. Na druhej strane, je to príbeh histórie. Príbeh, ktorý som našiel v knihe Umenie japonského života.

Pre mňa Umenie japonského života bola knihou, ktorá ma nalakala skúmať Japonsko. Nie je to len obyčajný sprievodca, je to príbeh odkazov. Osobne by som odporúčal prečítať si knihu ešte raz, pomaličky vstrebávať všetky informácie a potom navštíviť Japonsko. Skvelé je aj to, že kniha je plná indexov a odkazov, kde sa preberala podobná téma. Vynikajúci je aj register, ktorý vám nájde rýchlo, čo potrebujete.

Kniha je kompozične ladená na niekoľko kapitol. Autori šikovne spracovali jednotlivé kapitoly. V úvode každej kapitoly je mapa krajiny a popisuje rozdiely. Od mala na mňa Japonsko vplývalo ako krajina neuveriteľného pokoja. Sadnúť si na záhradu, uvariť si čaj a uvoľniť sa pri tom ako, plynie čas. To som našiel aj v knihe. Chcem sa prechádzať japonskými záhradami, čítať si a užívať si vôňu ostrova.

Veľmi zaujímavé kapitoly sú venované náboženstvu a siedmim bôžikom šťastia, fascinovali ma aj japonské záhrady, z ktorých vyžaruje pokoj. Prečítal som si aj o svte geiší, sumo zápasnikoch, ba aj o anime, vývoji hudby, športu a kadečoho iného. (Japonci sú vášnivými hráčmi bejzbalu.)

Samozrejme, v knihe existuje mnoho informácií kam zájsť na karaoke, kde sú videohry alebo ktoré kúpele navštíviť. Ak je reč o kúpeľoch, zaujali ma kúpele onsen s výhľadom na Fudži. Veľmi pekne sa charakterizuje aj japonské divadlo. Kabuki a história tohto divadla.

Takisto sa dočítate aj o filmovej tvorbe. Od prvopočiatkov a režisérskej legendy s menom Akira Kurosawa až dodnes. Keď som si opäť prečítal o filme Sedem samurajov, dostal som chuť si ho ešte raz pozrieť.

Od mala ma fascinuje Japonsko ako také. Je mi vzdialené, ale zároveň také blízke. Vďaka knihe som sa k Japonsku priblížil ešte viac. Zrejme si každý príde na chuť. Netreba to však ukončiť, dozvedel som sa mnoho hodnotných odkazov, ktoré budem študovať.

PS: Nečítajte si kapitolu o gurmánskom Japonsku pred spaním.

Knihu kúpite prakticky v akomkoľvek kníhkupectve.

