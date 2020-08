Philip Pullman: Kniha Prachu: La Belle Sauvage

Zamiloval som si knihu od začiatku, a to som ešte nečítal Temné hmoty. Philip Pullman si ma podmanil svojimi zvieracími démonmi, detskými hrdinami a loďou, ktorá sa volá La Belle Sauvage.

La Belle Sauvage je prvý diel trilógie, ktorú autor nazval Kniha prachu. Pokiaľ ste si zaľúbili Lyru a Pana, poteší vás to. Kniha prachu je tak trochu o tom, ako Lyra prišla na svet a akým bábetkom bola. Nenarodila sa len Lyra, ale aj jej démon Pan.

Pullman vytvoril nádherný svet, kde ľudia majú svojich démonov. Je to ich časť duše, ktorá má zvieraciu podobu. So svojimi hrdinami veselo rozprávajú, radia im, boja sa ich a pokiaľ ublížite človeku, trpí aj jeho démon.

Autor vytvoril detských hrdinov a vďaka Malcolmovi som si uvedomil, prečo sú mi detskí hrdinovia takí blízki. Vďaka nim sa moje detstvo neskončilo, ale vraciam sa k svojim lapajstvám a vystrájam jednu lotrovinu za druhou. Nikdy som sa neplavil z Oxfordu do Londýna po Temže počas povodne ako Malcolm a Alice, ale ten duch dobrodružstva vo mne je. Keď som bol ešte nižšieho vzrastu, schovával som sa ku knižným hrdinom a prežíval s nimi dobrodružstvá. Pri tejto knihe som sa k svojmu detskému ja vrátil.

Kniha prachu začína v izbe chlapca, ktorý túži po všakovakých drobnostiach ako snáď každý chlapec. Chce mať lepší atlas, objavuje s veľkou radosťou a býva snáď v najlepšom hostinci celého Oxfordu. Názov hostinca sa volá Pstruh. No, a tak sa z malého chlapca, ktorý chodí čistiť zeleninu do kláštora, stáva chlapec hodený do dobrodružstva. Vo všetkom mu svorne pomáha jeho démon Asta, ktorá ho občas naťahuje, ale stále je s ním.

Malcolmov život sa zmení. Zmení sa život aj jednej dievčiny, ktorú čitateľ začne spoznávať až v druhej časti knihy. Ako sa zmení ich život? Spoznajú Lyru ešte ako malé bábätko. Nedá sa opísať, čo všetko s Lyrou zažijú a koľko skrytej symboliky sa v knihe nachádza. Nechcem prezrádzať, o tom, ako Lyru unesú kamsi, lebo si o tom prečítate. Idú ju však hľadať a v miestnosti bude strašne veľa bábätok. Malcolm je z toho zúfalý a Asta mu povie: „Poďme, nemusíš sa báť, ja nájdem Pana a ten bude v blízkosti Lyry.“ Démoni rôznych ľudí sa navzájom poznajú a majú sa radi.

Poprepájaný svet zvierat, ako démonov je nádherný. Veľmi sa mi páčil, že Asta bola raz mačkou, inokedy slávikom alebo psom. Démon Lyry bol malým mačiatkom, ale aj malým vlkom. V knihe som našiel aj démonov dvoch mladých ľudí. Obaja démoni sa jašil a ja som mal pocit ako, keď sa navzájom usmievame. Nemusíme nič vysvetľovať, nič hovoriť, obaja vieme, čo sa medzi nami začalo diať.

Len tak mimochodom, nečítajte knihu neskoro večer. Dostanete obrovskú chuť na hrianky s prepeličím volským okom. Svet kuchyne takisto provokuje našu fantáziu a Pullman to vykreslil majstrovsky.

Veľmi milá kniha, nádherné fantasy, ktoré chutí dorbrodružstvom. Mnoho vecí radšej ani neprezradím, niečo však môžem. Druhá kniha vyšla pred niekoľkými dňami a ja sa na ňu hrozne teším. Určite si ju kúpte, ak máte radi fantasy a zvieratá.

Bibliografický odkaz:

Pullman, P. Kniha Prachu: La Belle Sauvage. Bratislava : Ikar, 2018. 432 s. ISBN 978-80-551-6340-6