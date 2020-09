Philip Pullman: Kniha prachu - Tajné spoločenstvo

Keď som sa zamiloval v prvej knihe do príbehu a postáv, netušil som, akí dôležití budú pre mňa démoni. Lyra má 20 rokov, Malcolm je v mojom veku a Pan je veľmi odvážny. Prečítal som druhú časť Knihy prachu: Tajné spoločenstvo.

Príbeh sa odohráva za Temnými hmotami. Lyra je mladá a krásna, Malcolm oveľa odvážnejší a silnejší. Astu mám radšej ako v prvej knihe, a nielen preto, kým je. Alice ma neustále prekvapovala a Pantalaimona som si nesmierne obľúbil.

Začiatok knihy sa odohráva v Oxforde, kde autor celkom pekne popisuje univerzitné prostredie. Pan sa rád pozerá na odchody vlakov a cíti sa tam uvoľnený. Lyra má so svojim démonom problém. Verí knihám, ktoré prečítala, a tam sa píše, že fantázia neexistuje. Pan je z toho zničený, a to ešte nehovoriac o tom, že vo filozofických knihách sa píše, že démoni neexistujú. Naopak, Pan je presvedčený, že je to práve fantázia, ktorá vytvára vnútro človeka. Bez fantázie by sme neboli nič a nedokázali prežiť život, ktorý za to naozaj stojí.

Som veľmi rád, že som sa dokázal vžiť do Pana. Mnoho ľudí by malo mať svojho démona a Pantalaimon je tá časť duše, ktorá cíti, sníva, túži a dokáže sa tešiť zo života. Zároveň podnikne veľmi tvrdú a nebezpečnú cestu. Rozhodne sa hľadať fantáziu. Existuje snáď krajší darček od démona ako to, že sa rozhodne vyhľadať tú časť vnútra, ktorá nám otvára naše predstavy, svety, túžby? Fantázia nemusí byť len o tom, čo si predstavuje. Pan mi opäť priblížil to, že fantázia je len vnímanie sveta, tak, ako ho vidíme. (Akurát o tom rozprávame málokomu.) Je to podobné ako s Tajnou záhradou, len tak tam hocikoho nepustíme.

Druhý diel Knihy prachu ma potešil aj tým, že som sa opäť stretol s obľúbenými postavami. Vôbec sa nezmenili, Malcolm je starší, ale stále tým dobrodružným chlapcom. Akurát Asta sa trošku zmenila, už nemá podobu meniaceho démona. Je z nej ryšavá mačka. Inak časti s Malcolmom a Astou som mal najradšej. V prvej knihe som s ním zachraňoval bábätko, v druhej knihe som s ním zažíval dobrodružstvá. Sú tvrdšie, nebezpečnejšie a Asta je vždy pri Malcolmovi.

V tejto knihe sa cestuje po celej Európe, čitateľ sa dostane aj do starej Prahy. Objaví tu Ohnivého muža, pri ktorom Lyra pochopí, aký je pre ňu Pan dôležitý. Pantalaimon sa pozrie pod povrch profesora, ktorý svojich nepriateľov dokáže rozdupať. Čakali ste, že človek, ktorý tvrdí, že fantázia je hlúposť, trpí vnútorným bojom a nenávidí svoj život? Samozrejme, že to nie je pre nikoho novinka. Pan sa ho však začne pýtať otázky, pri ktorom si uvedomí, prečo chce Lyre vrátiť fantáziu.

Našiel som v príbehu množstvo postáv, ktoré sú tam krátko. Našim hlavným hrdinom však mnohokrát pomáhajú, a preto sa mi páčila. Druhý diel Knihy prachu má mnoho odkazov na prvý diel, ale aj na Temné hmoty. Číta sa to dobre, postavy som si získal a budem sa tešiť na tretí diel.

PS: Najviac sa mi páčila časť, keď Pullman ukázal v knihe Malcolma. Chvíľku ma nechal pohrať sa s fantáziou a potom som si usmieval, čo mi je na tom chlapovi povedomé.

ISBN knihy: 9788055173528