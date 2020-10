Asi tak pred rokom som si sadol do autobusu a pozeral von oknom. Oproti mne sa posadil mladší chlapec, ktorý so sebou vliekol obrovskú knižku. Neviem, čo to bolo, ale prišiel k menu Joseph Lister.

Bol som zvedavý, čo to je a keďže som cestoval z Michaloviec, času som mal dosť. Stretli sa nám pohľady a obaja sme sa pozreli na obrázok v knihe. Spýtal som sa ho či pozeral futbal, ale povedal mi, že musí riešiť dôležité veci.

„Aké dôležité veci?“ nedalo mi.

„Napríklad o tom, kto bol Joseph Lister,“ riekol a uvedomil som si, ako mi pripomína moje mladšie ja.

Kniha bola ťažká, textu nerozumel a tak sa ho snažil naučiť naspamäť.

„Prečo ťa zaujíma Joseph Lister?“ spýtal som sa ho zaujato.

„Minule mi učiteľka hovorila, že Joseph Lister sa musí obracať v hrobe, keď vidí môj vzťah k hygiene,“ po poslednej vete sa pozrel do zeme.

„Počkaj, ešte raz. Nejako som nerozumel tej vete. Ty áno?“ usmial som sa na neho.

Keď sa na niekoho usmejeme, vraj ho to povzbudí. Úsmevy sú nádherné, neraz zľahčujú situáciu. Keď nám niekto opätuje úprimný smiech, získavame si vzájomnú dôveru. Psy a mačky sa vzájomne oňuchávajú alebo olizujú, my sa usmievame. (Pokiaľ máte záujem, venujte mi úsmev, ja vám ho oplatím.)

„To sa ma nikto nepýta. Vy viete, kto bol Joseph Lister?“ opýtal sa, odvážne sa pozrel.

„Možno áno. Ale poviem ti to len vtedy, keď mi budeš tykať. Ja až taký starý nie som,“ snažil som sa ho povzbudiť.

„Kto to bol?“ bol stále viac a viac zvedavý.

„Tvoja pani učiteľka ti nepovedala ten starý príbeh?“ chcel som spoznať, čo si o nej myslí.

„Povedala mi, že mám ísť do knižnice a prečítať si o tom. Knihovníčka mi dala do ruky túto knihu,“ chcel mi ju podať, ale sotva ju dvihol.

Prvá vec. Človek, ktorý na vás hrá múdreho a pošle vás potom tú informáciu hľadať len dokazuje to, že o tom nemá šajnu. Druhá vec, čo to bolo za knihovníčku, keď mu dala takú knihu? Veď to bol odborný text.

Chytil som knihu do ruky a začal listovať. Rozumel som jej asi toľko ako môj mladší kolega.

„Ty si neumývaš ruky?“ uštipačne som sa naň pozrel.

„Chcel som, ale starší chlapci sa mi smiali,“ zdôveril sa mi.

„Tak to rob tajne, aby ťa nevideli,“ pozrel som sa mu do očí a videl som, že ho čaká nádherná cesta.

„Joseph Lister mal niečo spoločné s umývaním rúk?“ opýtal sa ma.

„Keď si pozeral Bol raz jeden život, určite si si tam všimol vírusy a baktérie. To boli tie potvory, pačmagy, ktoré spôsobovali choroby. Oni sú veľmi malé, také, ktoré sa nedajú vidieť. Len mikroskopom,“ začal som vysvetľovať.

„To je pravda! Tam bolo, že človek má najväčších nepriateľov tých, ktorých nevidí,“ rozhovoril sa.

„No a tým potovorám hovoríme mikróby,“ mentorsky som sa na neho pozrel.

„A Joseph Lister prišiel na to, ako ich zničiť!“ vykríkol.

„Joseph Lister bol chirurg,“ začal som mu hovoriť.

„Čo je to chirurg?“ bol zvedavý malý výskumník.

„To je lekár, ktorý operuje, a tak lieči pacienta,“ snažil som sa mu vysvetliť.

„To je ten, čo reže do kože?“ opýtal sa ma a ja som sa zasmial.

„Áno, ten lekár. Ľudí operácie nebolia, pretože ich uspia. Joseph Lister tiež operoval ľudí,“ vysvetlil som mu.

„V tom čase ešte medicína nebola taká ako dnes. Ľudia neboli takí čistotní a mnoho z nich umieralo po operáciách. Mikróby ich zabili. Dostali sa do tela veľmi rýchlo a narobili šarapatu. Lister objavil to, že keď si bude umývať ruky pred operáciou, nedostane sa do tela až tak veľa mikróbov. Preto mnoho ľudí prežilo. Neskôr s tým mal obrovský úspech.“ dokončil som mu ten príbeh.

„Takže učiteľka chcela, aby som si viac umýval ruky?“ opýtal sa ma.

„Zrejme áno. Mimochodom, páčia sa ti dievčatá?“ bol som zvedavý teraz ja.

„Jedna spolužiačka mi stále požičiava pero. Akoby vedela, že si vždy zabudnem. Ja som to povedal mamke a chceli sme ju zavolať domov, mamka by aj koláč upiekla,“ červenal sa.

„Dievčatá milujú voňavé ruky. Povedz aj to mamke a kúpte pomarančové mydlo,“ a rozlúčili sme sa, lebo som musel vystupovať.

Vystúpil som z autobusu a šiel do mesta. Prečo si chlapi umývajú ruky? To s babami inak celkom platí. Aspoň ja som mal úspech. (Ok, uznávam, že aj ten úsmev trochu pomohol.)