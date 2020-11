Chalúpka pod stužickým pralesom

Tam, kdesi na severovýchode, je rozkošná dedina. Pod Kremencom sa nachádza Nová Sedlica a ľudia z nej vidia všetky tie kopce. Kopce, z ktorých sa dymí po daždi.

Za dedinou sa nachádza skutočný prales. Nie je to obyčajný les, je tam nedotknutá príroda. Tečie v ňom rieka Stužica, ktorá rozpráva príbehy. Možno deťom v Novej Sedlici rozprávajú príbeh o líške, ktorá svojou prefíkanosťou oklamala vrchnosť. Poloniny sú magické, plné príbehov, dobrodružstiev a toho neuveriteľného ticha.

Niekto mi raz hovoril, že ak si vieme v lese vymyslieť vlastný príbeh, sme jeho súčasťou. Lesy v okolí voňajú a dodávajú energiu. Rieka Stužica tečie v lese a láka to k príbehu. Príbeh o rodine, ktorá žije v lese a chodieva do dediny, ale aj do miest na kočiari. Tam kdesi v hore Stužického pralesa má svoju chalúpku, kde sa ľudia chodia ukryť. Pokiaľ si nás chalúpka v lese podmaní, cítime neuveriteľnú ochranu. Potrebujeme ju, mať pocit bezpečia, les nás objíma a nepustí k nám žiadne nebezpečenstvo.

Strašne rád si spomínam na to, keď som býval malým hastrošom s neučesanými vlasmi a rozgajdanou košeľou. Isteže, nič z toho, čo píšem, sa nikdy nestalo. Fantázia je však ten skutočný svet. Ten, ktorý žijeme, keď si potrebujeme oddýchnuť od toho všetkého naokolo. Svet, kde som malým zbojníkom s neučesanými vlasmi a rozgajdanou košeľou.

Predstavujem si sám seba, ako cestujem na východ. Príde čas prázdnin alebo víkendu. Sadnem do auta, dostanem sa do Novej Sedlice a prídem na večeru. Do domu, ktorý vonia tými najlepšími buchtami. Prezliekam sa do lesného odevu, vezmem si palicu a kráčam. Od mala milujem palice. Objavujem čaro voňavého lesa, ochutnávam miestne studničky a spoločne sa hrám s malými vĺčatami a líščatkami. Malé zvery majú rovnakú vlastnosť ako ja. Sme hraví, zvedaví a rýchlo sa z nás stanú stužickí kamoši. Oni mi ukážu, kde rastú maliny, učia ma, ako počúvať padanie listov.

Ja im nosievam ukradnuté mäso z kuchyne. Musím si to u tej svojej nejako vyžehliť a malé vĺča mi ukáže, kde je ružový sad. Vraciam sa, keď začínajú vychádzať hviezdy. S ružou v ruke, moji zdatní kamoši sú pri mne a spoločne sa dívame na hviezdy. Ľahneme si na lúku, pozeráme na mliečnu dráhu a vĺča s líščaťom už zaspali. O nejakú chvíľu za nami dôjde dedinský kocúr, ktorý zalezie do každej diery v dome. Po niekoľkých hodinách zisťujeme, že je už tma a ideme spať do tých najvoňavejších perín. Sníva sa mi o stužickom pralese a ráno nás budí lipový čaj.

Existuje len jediný dom, ktorý toto všetko symbolizuje. Denno-denne sme sa naň dívali, zaspávali pri ňom. To je pre mňa chalúpka dedka Večerníčka. Celé moje detstvo.

Samozrejme, príbeh nekončí, príde ešte deduško večerníček a jeho pes a mačka Polárka.

PS: Dnes som mal naozaj zlý deň. Priznám sa, že mi dvihla náladu jedna fotka. Vďaka nej som nezabudol, že mám ešte jeden svet. Taký, ktorý ma lieči zo zlých dní.

Tu je tá fotka: https://www.facebook.com/photo?fbid=10218467126815062&set=gm.992335647938534

PPS: Prečítajte si Tajnú záhradu, odtiaľ mám líšča a vĺča.