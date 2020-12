Odpočívaj v pokoji, Gérard Houllier!

14. december sa v histórii LFC tradične oslavuje. Od roku 2020 sa však na 14.december pozeráme inak. V ten deň zomrel Gérard Houllier.

V roku 1959 bol Liverpool doslova v bahne. Nikto nevedel, čo robiť. Prišla však myšlienka, že v Huddersfielde je niekto, kto by mohol klubu pomôcť. „Čo keby ste trénoval najlepšiemu klubu v Anglicku?“ opýtali sa ho. Uštipačne ich prekvapil otázkou. „Matt Busby dal výpoveď?“

Nakoniec ho teda presvedčili a škótsky manažér sa objavil 14. decembra 1959 na Anfielde. Neexistuje na svete fanúšik Liverpoolu, kto by nepoznal tento príbeh. Príbeh Billa Shanklyho, ktorý si doslova podmanil červený svet. Sám sa chválil, že ani Mao Ce-tung nedokázal mať toľkých červených priaznivcov ako on. Shankly je v Liverpoole považovaný za symbol. Symbol toho, že sa všetko dá dokázať.

14. decembra 1959 sa začala písať história Billa Shanklyho. Každoročne, takto pred Vianocami sa zahrávam s myšlienkou, čo všetko pre Liverpool urobil Bill Shankly. Je to deň, kedy sa v Liverpoole zmenila história. On nie je len obyčajným trénerom, ktorý vytiahol mužstvo z druhej ligy. Shankly založil dynastiu, vytvoril symboly, ako „tunel na ihrisko“. Sedával v The Boot room a vytvoril príbehy, hráčov, ktorí v sebe majú kúsok jeho prirodzeného nadšenia.

Všetko zmenil rok 2020. Dozvedel som sa, že Gérard Houllier zomrel a nemohol som tomu uveriť. Spomenul som si na Gerrardovu knihu, kde hovorí, že najradšej mal Houlliera, lebo mu dal šancu. No a potom som si spomenul na to, ako som sa ja vlastne dostal k Liverpoolu.

Gérard Houllier bol v mojom sledovaní Liverpoolu prvým trénerom, ktorého si pamätám. Bol to sympaťák a vďaka nemu som mohol spoznať hráčov, akými bol Redknapp, Fowler, ale aj Owen (bez ohľadu na to, čo potom bolo) a o Stevenovi Gerrardovi ani nehovorím.

Reds nehrali bohvieaký futbal za jeho doby. Nikdy sa nedostali do popredných priečok, nevyhrávali v Európe, bol to obyčajný klub v Anglicku. Ale ja som to strašne užíval. Gérard Houllier je kúsok môjho detstva, futbal jeho doby ma naučil milovať futbalovú vášeň.

Bol to tréner, ktorý v roku 2001 vyhral UEFA s divokým výsledkom. Mnohí toto finále vnímajú ako zázrak. Je tu však oveľa väčší zázrak, ktorý sa stal vďaka trénerovi Gérardovi Houllierovi. Spravil zo Stevena Gerrarda veľkého futbalistu. Za tento zázrak mu, ako fanúšik nikdy neprestanem byť vďačný.

Odpočívaj v pokoji Gérrard, nikdy si nekráčal sám!



Obrázok: https://www.lfclive.net/storyimg/444fe19a2c4542f451eedbe321b3ca19.jpg