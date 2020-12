Charlie Mackesy - Chlapec, krtko, líška a kôň

Nežné, citlivé, náučné a pokojné. Ku knihe som sa dostal vďaka kamarátke.Povedala len: „Toto je poklad, ktorý musíš mať!“ Chlapec, krtko, líška a kôň, ktorú napísal Charlie Mackesy.

Keď si začnete gooliť recenzie alebo dojmy o spomínanej knihe, nájdete odkaz, že sú knihy, do ktorých sa jednoducho zamilujete. Ako som si čítal dojmy, nie som veru jediný, ktorý sa do knihy zamiloval. Celého si ma podmanila a rozhodne patrí k najkrajšej biblioterapii, akú som v tomto roku zažil. Kniha je nádherne ilustrovaná, a tak vhodne dopĺňa príbeh našich štyroch kamarátov.

Autor sa na začiatku knihu predstaví, prezradí čosi o knihe a takisto aj o sebe. Ide o jednoduchý príbeh, ktorý je popretkávaný láskavosťou, krehkosťou, obrovským priateľstvom a tým dôležitým, prečo by sme mali byť pri sebe. Jedna zo základných myšlienok, ktorú som si zobral je tá, že nech sa deje, čo sa deje, stále sme pri tebe a stále ťa budeme ľúbiť.

Chlapec je zvedavý. Potrebuje niekoho, o koho sa môže oprieť, a s kým pozhovárať o rôznych veciach. Krtko je veľmi malý, ale dôležitý. Je to nádherná postava plná láskavosti. „Ak sa ti nedarí, daj si koláč.“

Líška predstavuje pre krtka veľké nebezpečie. Vďaka líške sa dozvedáme, prečo je krtko veľmi dôležitý. Inak je počas knihy tichým spoločníkom, ale časom ukáže svoje veľké srdce. Aj to, ako potrebuje chlapca, krtka a koňa.

Kôň je veľmi múdrym zvieraťom, ktorý je láskavý. Sám upozorňuje, že najsilnejší sme vtedy, keď ukážeme, že sme slabí. Alebo aj to, že ak požiadame o pomoc, znamená to, že sa odmietame vzdať.

Od mala milujeme rozprávky o zvieratách. Ako ľudia máme zvieratá radi a niekedy ich potrebujeme ochraňovať. Štvorica priateľov, ktorá sa vybrala na cestu, mi dodala pocit radosti, priateľstva. Na svete je toľko dobrého, ktoré nás potrebuje a my to takisto potrebujeme.

Koniec knihy je nádherný. Napíšem vám len kúsok z neho. „Občas počúvaš iba o nenávisti, ale na svete je viac lásky než si dokážeš predstaviť.“ (Mackesy, 2020)

Pokojne by som knihu priradil k Mužovi, ktorý sadil stromy. Občas potrebujeme presne niečo také. Jemné, nežné, hrejivé, citlivé a pokojné. Povráva sa, že je to Malý princ tejto doby. Svojim spôsobom je to aj pravda, tam tiež niekto potreboval potešiť. Charlie Mackesy ma potešil svojou knihou. Pokiaľ by som ho niekedy stretol, nakreslím mu ovečku.

PS: Nezabudnime ani na krtkovo posolstvo. Objavil niečo lepšie než koláče. „Objatie. Vydrží dlhšie.“

