Literárny svet zvierat

Bol som v lese a stretol mladšieho chlapca. Kreslil si do skicára líšku. Pozreli sme sa na seba, otočil list a začal kresliť klobúk. Ono to vlastne klobúk nebol.

Isteže to nie je klobúk. Každý predsa vie, čo sa v tej kresbe nachádza. Mňa však fascinovalo niečo iné. Obaja sme mysleli na Malého princa. Možno v nás líška zanechala akýsi generačný symbol priateľstva v Malom princovi. Premýšľal som nad symbolikou zvierat v literatúre ako takej. Poďme sa zatúlať do kníh, kde sú zvieratá dôležité.

Ďalším zaujímavým zvieraťom je ovečka. Takisto to pochádza z Malého princa. Vždy, keď mi bolo smutno a páčilo sa mi nejaké dievča, napísal som jej: „nakresli mi ovečku“. Ovečka v ohrade je pre mňa akýmsi symbolom ochrany. Každý z nás potrebuje ochranu.

Naši zvierací priatelia sa dostali do literatúry veľmi často. Selma Lagerlöfová napísala nádhernú rozprávku o zvieratách. Efekt bol zrejme výchovný, nechcela, aby deti ubližovali zvieratám. A tak sa dostávame do sveta gunárov, s ktorými sa musel skamarátiť nezbedný Nils. Nils Holgersson a jeho zázračná cesta je nádhernou ukážkou, kde zvieratá vychovajú nevychovanca. Je to nádherná kniha plných dobrodružstiev. Zvierací priatelia sú v knihe akousi istotou, že nás vždy ochránia.

Máme tu Tajnú záhradu, nádhernú, láskavú knihu. Iste, sú tu ľudskí hrdinovia, ale nebyť slávika, nikdy by sme tajnú záhradu nemali. Myslím si, že každý z nás má v sebe svoju tajnú záhradu. Občas potrebujeme nášho objaviteľa, aby nám ukázal, kde je od nej kľúč. Nádherne symbolická kniha, ktorá tu je už niekoľko desaťročí. Slávik je teda objaviteľ. Mne osobne sa veľmi páčilo aj líščatko, nežné a hravé. Mimochodom, Dickon je tu pre mňa symbolom ochrany. Staral sa o zvieratká, neustále so sebou berie svojho havrana, pomáha záhrade. Vzniklo tu obrovské priateľstvo Marry a Dickona, vďaka slávikovi.

A, čo tak kniha, kde sú hlavnými hrdinami krt, potkan, jazvec a žabiak? Čítali ste niekedy Rozprávky spod vŕby? (Pred nedávnom to vyšlo v inom názve. Ale o tom nabudúce) Pri zvieratách tu cítiť priateľstvo, oddanosť. Dobrodružstvá zvierat mi pripomínajú detskú šantivosť, hravosť a naivitu. Ukazujú nám našu detskú dušu. Preto sa rád nechám podmaniť hravosťou, ukazujem si, že som z toho detského sveta nikdy neodišiel.

Keby sme spojili zvieratá a fantasy, možno nám príde na um Harry Pottter. Aj v ňom sú dôležité zvieratá vo svojej symbolike. Napríklad sova, mačka, ale aj tie ďalšie, potkan alebo had. Takisto pavúky a občas stretneme niečo milé, hladké a maznavé, napríklad trojhlavého psa. (Aspoň, tak si to predstavoval Hagrid.)

Je tu aj iný svet, kde sú zvieratá démonmi. Philip Pullman a jeho svet fantasy, ktoré odhaľuje ľudskú dušu. Časť duše je démon, s ktorými sa hrdinovia zhovárajú. Ak by som si mal vybrať démona, vyberiem si Astu. Už od prvej stránky, čo som sa s ňou zoznámil, vedel som, že pokiaľ by som mal démona, bola by to ona. Rovnako, ako som vedel, ktoré zviera démonom bude, keď Malcolm vyrastie. (Mám na mysli Knihu prachu, nie Temné hmoty.)

Literárny svet zvierat je obrovský. Sú súčasťou nás, máme ich radi a mnoho kníh si bez nich ani nevieme predstaviť. A to som zámerne vynechal Narniu, Pána prsteňov, Nekonečný príbeh a iné. V Nekonečnom príbehu je úžasný kôň Artex, pri ktorom sme snáď všetci plakali, keď nemohol pokračovať ďalej. Takisto aj ten vlk. Pravdaže, že ten najkrajší symbol ochrany, nádeje a šťastia je Falco. Lenže on nie je zviera. Drakoch predsa uráža, keď im hovoríme, že sú zvieratá.

Napíšte mi nejaké vaše odporúčania z literárneho sveta zvierat.