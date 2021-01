Kenneth Grahame - Vietor vo vŕbach

Ako malý chlapec som mal svoje obľúbené knihy. Bolo tam voňavo, teplo a útulne. Jedného dňa som objavil Potkana, Krta, Jazveca, ale aj toho vagabunda Žabiaka. Pamätáte si na to?

V roku 1908 napísal Kenneth Grahame nádhernú rozprávku, ktorá pozostáva z príbehov tam niekde pri vŕbe. Ako dieťa som sa ku knihe dostal, hoci bola stále v knižniciach vypožičaná a do antikvariátov som nechodieval. Volalo sa to Rozprávky spod vŕby a ja som na tom zbožňoval a stále sa tam ukrýval pred nebezpečenstvom.

Ikar vydal v roku 2020 knihu „Vietor vo vŕbach“. Objavil som to v jeden decembrový večer, keď som šiel vyzdvidhnúť vianočný darček v martinuse. Úprimne sa priznám, že ma zaujali najmä ilustrácie. Inga Moore ilustrovala aj Tajnú záhradu a vďaka nádherným ilustráciám tejto dámy je pre mňa anglický vidiek oveľa krajší ako aj v mojich predstavách. To som si ešte vôbec neuvedomoval, aký poklad nesiem domov.

A tak som si otvoril knihu Vietor vo vŕbach a začal čítať. Začal som sa zoznamovať s hlavnými hrdinami, Krt, Potkan a neskôr aj Jazvec. To bolo radosti, keď som si uvedomil, že som opäť v tom svojom literárnom svete. Krt, ale aj potkan majú domce, v ktorých voňajú maslové sušienky a hreje teplý čaj.

Je to kniha pre deti a je veľmi nežná. Možno práve dnes ju treba čítať, keď hrejivá neha a pohladenie po ruke strašne chýba. „Krt sa vyhrabal z prikrývok, v tme našiel Potkanovu labku a stisol mu ju.“ (Grahame, 2020, s. 36)

Malí dobrodruhovia sa radi hrajú, putujú po dobrodružstvách alebo zachraňujú veľkého Žabiaka. Žabiak je výmyselník, lotor, zbojník, nespratník, naničhodník a najmä sa veľmi rád vystatuje. Zložil si aj básničku o sebe. (Jeden verš stojí za to.)

„Oxfordskí vedci s okulármi

Rozlúštia mnohé hlavolamy,

Ale pán Žabiak geniálny

Je mudrc neprekonaný.“ (Gragame, 2020, s. 150)

Jazvec je dobrosrdečný a ponúkne Krtovi a Potkanovi teplé prístrešie. Potkan a Krt k nemu prídu na návštevu a on im dá teplú večeru, nechá ich spať v teplej posteli a dodá im nádherný pocit bezpečie.

Spomínaná kniha má pre dieťa nádherný svet. A dospelý si v nej nájde to, čo miloval ako dieťa. Teplé kakao, periny, v ktorých sa cíti bezpečne a skvelých kamarátov. Je to nádherné dielo, vďaka ktorému sa cítim plnú ochranu. Ak to potrebujem, myslím na zvieracích kamarátov spod vŕby a mám chuť ich navštíviť.

Vydanie, ktoré vyšlo v roku 2020, je sprevádzané krásnymi ilustráciami. Užite si knihu plných dobrodružstiev, priateľstva, ale aj toho vagabunda Žabiaka, ktorý neraz vyvedie lotrovinu. Pozrite si zatiaľ ilustrácie na pintereste, ja si idem spraviť kakao.

