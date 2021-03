Krajina prastarých pokladov, ktorá nás láka krásou národných parkov a fascinújcej histórie. Nájdeme v nej mnoho konstrastov, sever je absolútne odrezaný, juh technologicky vyspelý. Dnešná kniha Toto je Kórea ponúka oveľa viac.

Kniha, ktorá charakterizuje kórejský život a kultúru, sa kompozične delí na niekoľko kapitol. Natrafíme v nej na stručné dejiny, spoznáme kórejský polostrov vrátane nádherných scenérií národných parkov, zoznámime sa s duchom krajiny a čakajú nás aj informácie o kórejskom životnom štýle. Pokiaľ ste hladní, rozhodne nevynechajte kapitolu Pri stole, kde sa píše nielen o Kimčchi.

Na úvod by som rád podotkol, že kniha je odkaz na štúdium ďalších zdrojov a zaujímavostí. Nejde o klasickú turistickú príručku, ktorá vás zavedie, čo ochutnať v Soule alebo z ktorého filmu sú na letisku v Inčone roboty. Ide o príjemné čítanie a získaní zaujímavého, príťažlivého a nového. Autorka Soo Kim predstavuje jednoduchým jazykom úvod do kultúry, ktorá je pre ňu blízka.

Niektoré informácie podľa mňa by mohli byť viac rozvedené do detailov. Neznamená to však, že som sa v knihe nič nedozvedel. Hneď na úvod prichádza kapitola o mnohých historických informáciách. Napríklad odkazy pestrofarebných malieb budhistických chrámov, dozvieme sa niečo málo o učení Konfucia. Bohužiaľ, história krajiny páchne krvou, Kórea bola často záujmom Japonska, Mandžuska a neustále sa v nej bojovalo. „Od roku 1897, hneď po zániku dynastie Čoson, bol polostrov na krátky čas zjednotený ako Kórejská ríša, potom krajinu v roku 1910 až 1945 kolonizovalo Japonsko.“ (Kim, 2021, s. 18)

Bojovalo sa v krajine aj od 25. júna 1950. Konflikt v okolí 38. rovnobežky poznáme v histórii ako Kórejsku vojnu. „I keď Severná a Južná Kórea majú spoločné historické a kultúrne pozadie, vláda a ekonomický systém oboch polovíc krajiny sa vyvinuli dramaticky rozdielne. Sever bol výrazne ovplyvnený systémami Sovietskeho Zväzu a Číny, s centralizovaným politickým systémom pod vedením Kim ll-songa, starého otca súčasného lídra Severnej Kórey Kim Čong-una, medzi Severokórejčanmi známym ako „veľký vodca“ (Kim, 2021, s. 25)

Kniha sa venuje južnej časti polostrovu, kde nachádzame mnoho informácií o technológiách. Nezabudlo sa však ani na severnú časť krajiny. Severná Kórea so svojim hlavným mestom Pchjongjang je väčšia ako jej južný súper. Mnoho turistov je zvedavých a na krajinu hľadí z demilitarzovanej zóny. (DMZ je najstráženejšia hranica na celom svete, ide o pás 248 km dlhý a 4 km široký medzi oboma krajinami.)

„Dobrodruhovia sa však pozrú na Severnú Kóreu z jej strany, teda nie juhokórejskej. Turizmus na Severe funguje v obmedzenej miere a návštevy sa môžu uskutočňovať len v rámci cestovateľskej skupiny, ktorú vedie štátna spoločnosť – Kórejská medzinárodná cestovná agentúra.“ (Kim, 2021, s. 78)

Za to Južnú Kóreu môžeme navštíviť z celého sveta. Po krajine sa môžeme pohybovať vlakmi alebo autobusmi. Krajina má pekné pláže, ale aj nádherné národné parky, ktoré sú vhodné na turistiku. Kniha „Toto je Kórea“ nám poskytne aj informácie, čo navštíviť vo veľkých mestách. Veď kto by nechcel navštíviť napríklad Päť veľkých palácov v Soule alebo spoznať Machu Picchu Pusanu? V Inčchone si prídu na chuť najmä milovníci Hviezdnych vojen. Letisko v meste je známe predovšetkým robotmi R2D2. V Tägu sa nachádza predovšetkým najstarší trh s liečivými bylinkami, ktorý funguje 360 rokov.

Soo Kim nezabudla ani na povahu miestnych. Nájdeme informácie o náboženstvách, vzdelávaní, ale aj o randení Kórejcov. Kórejské páry radi nosia párové tričká, to znamená. Zaujímavými informáciami boli aj informácie o sviatkoch. Podobne ako Číňania, lunárny rok Kórejci oslavujú koncom januára alebo začiatkom februára. Vianoce Kórejci oslavujú, ale nemajú k Vianociam podobný vzťah ako mávame v Európe.

Nesmieme vynechať ani informácie o kórejskej kuchyni. Kniha nás sprevádza pestrými pochúťkami, ako sú napríklad Kimčchi, Pulkogi, Pchadžon a podobne. Predstavia sa nám známe kórejské recepty, ktoré sú miestami pikatné alebo korenené. Je tu napríklad recept na kórejský ramen, ktorí radi volajú ramjon. (Ide o rezancový pokrm, pretože Kórejčania podobne ako Japonci, zbožňujú rezance). S pitím súvisí aj úcta k starším. „Ak vám niekto starší naleje nápoj, mali by ste ho prijať nie jednou, ale oboma rukami, čím vyjadríte úctu.“ (Kim, 2021, s. 166)

V knihe sa nachádzajú aj hodnotné informácie o kórejskej kinemotagrafii. Zaujal ma popis filmu Pohraničné pásmo a takisto som si spomenul, ako som videl príbeh Putá vojny.

Kniha „Toto je Kórea“ je veľmi dobrým začiatkom k spoznávaniu kórejskej kultúry. Pevne verím, že si v nej každý nájde svoje. Veľkým plusom je aj množstvo fotografi, ktoré vhodne dokumentujú staré chrámy, pláže, kopce národných parkov, ale aj čaro veľkomiest, barov alebo pouličného predaja. Mňa osobne knižka očarila národnými parkami a pouličným jedlom. Zakúpite ju prakticky v každom kníhkupectve.

PS: Fanúšikovia seriálu MASH: v knihe sa nenachádza nič o knihe Richarda Hookera, rovnako ani o filmovom alebo seriálovom spracovaní. V kultúre sa venujú filmom z obdobia kórejského konfliktu, ale z produkcie miestnych.

Informácia o knihe:

Autor: Soo Kim

Názov: Toto je Kórea

Počet strán: 224

Vydavateľ: Ikar

Rok vydania: 2021

ISBN: 9788055176116

