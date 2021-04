Denis Thériault - Podivuhodný život osamělého pošťáka

Niektoré príbehy sú obyčajné, iné silné, ďalšie majú niečo, čo nás chytí za srdce. Poznáme príbehy, ktoré by sa hodili do obyčajnej obálky. A o tom je aj Podivuhodný život osamelého poštára.

Ku knihe som sa dostal cez nádherné dielo Chlapec, ktorý patril moru. Obe knihy napísal Denis Thériault a mne sa jeho štýl veľmi páči. Chlapec, ktorý patril moru voňal slaným morom, Podivuhodný život osamelého poštára cítiť poštovým tajomstvom.

Ono je to vážne akoby ste otvorili obálku listu. Začnete čítať a zamilujete sa do riadkov. Podobné pocity som mal aj pri čítaní prvej kapitoly. Kanada, stromy, vietor a útulná pošta, kam sa strieda niekoľko tajomstiev, ktoré by nemal nik otvoriť. Bilodo je však iný, robí niečo, čo nemá. A tak, keď si varí kávu a otvára poštové listy, sám netuší, že začne písať svoj príbeh.

Zamiluje sa a vďaka japonskej poézii sa priblíži k svojej milej. Vlastne ona to nie je ani jeho milá, robí niečo, čo nemá. Správa sa ako zamilovaný chlapec, ktorý robí voloviny. Ako sa mu bude dariť? Neprezradím, je to predsa listové tajomstvo.

Priznám sa, že začiatok si ma úplne podmanil. Mám rád knihy, ktoré mi vytvoria priestor a nechajú mojej fantázii, aby prišla na návštevu. A Podivuhodný život osamelého poštára sa mi otvoril ako kaviareň, kde majú dobré kapučíno a domáci koláč. Neskôr sa mi príbeh prestal páčiť a čakal som, čo sa bude diať. Bilodo robil jednu hovadinu za druhou. Ale, keď sa nad tým zamyslím a spýtam sa, čo sa pýtam väčšinou v podobných situáciách „Bol som snáď iný?“, usmievam sa.

Kniha sa mi čítala spočiatku veľmi dobre, nosil som si ju od postele, potom som čakal, čo Bilodo vyvedie. Príbeh sa aj vďaka japonskej poézii haiku zlomil. Oni si medzi sebou písali básničky. Čím si boli bližší, tým mi aj ich básničky dávali väčší zmysel. Poézia predsa má byť intímna a osobná a v ich haiku bolo obsiahnuté všetko.

Poštár Bilodo bol obyčajný chlap so všetkými vlastnosťami. Spočiatku som mu nerozumel, vlastne mi aj dosť liezol na nervy, ale časom som mu snáď aj závidel a veľmi fandil. Mal všelijaké vlastnosti, ale ako postava mi ukázala ľudské črty, ktoré sú mi veľmi blízke.

Je to silná kniha, Denis Thériault charakterizoval pocity osamelého chlapa. Chlapa, ktorý sa nevzdáva a bojuje. Po prečítaní musím povedať, že aj vo mne je nejaká časť Biloda. Alebo, keď nebola, teraz už určite je.

PS: A strašne sa mi páčila Tania.

Informácie o knihe:

Autor: Denis Thériault

Názov: Podivuhodný život osamělého pošťáka (český preklad)

Počet strán: 144

Vydavateľ: Plus

Rok vydania: 2017

ISBN: 9788025907443

