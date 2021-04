Grécke mýty nám povedia mnoho aj v dnešnom svete. Spomenul som si na príbeh o Perseovi na oblohe. Koľko ľudí sa dnes rado pozerá na hviezdy?

V neďalekom lese, tam, kde končí lúka sedel chlapec s encyklopédiou vesmíru a plakal. Kniha bola roztrhaná a na niektorých stranách sa objavili hanlivé nápisy. Mal pochybných kamarátov, ktorí tvorili obrovskú partiu. Ako to však v niektorých prípadoch býva, občas sa musí nájsť obeť posmechu, šikany a nejakého toho násilia. On im nič neurobil, čítal si knihy o vesmíre a rád pozeral na oblohu.



Plakal, sedel na zemi so zodratými nohavicami. Okolo neho behal starší chlap, ktorého dovtedy nik nevidel. Mladý muž so šarmom roztrhaných nohavíc mal obľúbené miesto, z ktorého sa rád pozeral na Večernicu. Dospelý chlap behával kolo stromov a vedel, že si môže dať prestávku.

Spotený, mierne unavený si všimol chlapca. Prišiel k nemu bližšie a pri encyklopédii vesmíru sa váľala strana z knihy. Pokreslené škaredé znaky boli na mape hviezdnej oblohy. Všimol si chlapca, ktorý bol smutný. Dospelý chlap našťastie poznal príbeh, ktorý súvisí s hviezdami. Takisto vedel, že chlapec potrebuje niekoho, kto by ho potešil. Myslím si, že každý z nás sa cíti občas ako Léon Werth.

„Perseus, môj obľúbený,“ usmial sa a chlapec sa naň opatrne pozrel.

„Prosím?“ spýtal sa chlapec, ktorý nerozumel.

„Veď to súhvezdie, ktoré je na obrázku. Perseus, príbeh o chlapcovi, ktorý zabil Medúzu.“

„To len tak, samo,“ ospravedlňoval sa chlapec za stav svojej knihy. Neznášal, keď mu niekto trhá knihy, ale strašne sa hanbil. Možno preto, lebo sa hanbil za seba.

Každý chlap si v živote prežil obdobím, kedy sa z chlapca stal muž. Vraj sa málokto pamätá na to, že bol malým chlapcom. Byť chlapcom má v sebe istú bezbrannosť, ale ide aj o vek hravosti, nevinnosti, akejsi nemotornosti. Iste, časom sa človek naučí brániť a je silnejší. Niektorí sa však veľmi neradi vzdávajú šantenia, vymýšľania si príbehov pred dievčatami, aby ich rozosmiali a kadečo iné. Podobný osud mal aj náš dospelý chlap, ktorý rád behával a pozeral na Persea.



„Poznáš príbeh o Perseovi?“ spýtal sa chlapca, ktorý sa už toľko nehanbil.

„Niekde som počul, že hviezdy rozprávajú príbehy,“ prezradil mu malý chlapec.

„Súhvezdie Perseus je pomenované podľa starého gréckeho hrdinu,“ a tak mu začal rozprávať príbeh, ktorý si rozprávame stáročia. Prezradil mu, že ono sa od doby staroveku veľmi nezmenilo. Chlapec sa na neho pozeral a bol zvedavý.

„Vieš, každý chlapec vo svojom živote stretne Medúzu. Väčšinou ide o nedotknutľných ľudí, ktorí si myslia, že môžu čokoľvek. Narcisy, egoisti a občas až posadnutí histériou a iní. A preto, aby boli stredobodmi pozornosti, častokrát idú až cez mŕtvoly. Ale je len na nás, či v sebe máme Persea a podobným Medúzam sme schopní odseknúť hlavu. Iste, neznamená to, že si zoberieš mačetu a skántriš všetkých, ktorí ti roztrhali knihu. Skrátka na nich zabudneš, dáš im najavo, že nie sú pre tvoj život potrební,“ usmial sa na chlapca.

Malý chlapec mal časom novú encyklopédiu vesmíru. Naučil sa príbehy o hviezdach a o to rád sa na ne pozeral. Čím viac ich poznal, tým viac ho formovali.

A čo sa stalo s chlapom, ktorý behával? Jedného dňa behal po lese a stretol ženu, ktorá mala podvrtnutý členok. Pozreli sa na seba a v očiach oboch sa začal odohrávať obrovský príbeh, na ktorý nepotrebovali ani nápoj lásky ako Tristan a Izolda.

O pár týždňov začali behávať spolu, zamilovali sa do seba a veľmi radi pozerali na hviezdy. Radi si hovorili príbeh o Perseovi a Androméde, o Thézeovi, Hérkalovi a tak.

Jedného dňa sedeli na lavičke, držali sa za ruky a pozerali, ako sa dymí z komínov.

„Už je to niekoľko rokov, čo sa ti chcem priznať. Počula som príbeh, ako si pomohol tomu chlapcovi s knihou a povedal mu o Perseovi a Medúze,“ priznala sa, červenala sa, ale zároveň bola na seba pyšná, že sa dozvedel pravdu.

„Ako si sa to dozvedela?“ bol prekvapený, ale šťastný.

„Náhodou som šla okolo. Ale zabudol si mu povedať niečo dôležité. Predsa Aténa povedala Perseovi, aby sa Medúze nedíval do očí,“ pošteklila ho.

„Perseus a Androméda sú tvojimi obľúbenými?“ pohladil ju slovami a jeho odpoveď ho prekvapila.

„Odkedy som ťa spoznala, mám oveľa radšej príbeh, ktorý sa volá Filémón a Baukis,“ a obaja si večer príbeh prečítali.