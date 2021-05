Richard P. Feynman - Vy asi žartujete!

„Einstein bol génius, hlava v oblakoch, noha na zemi. Ale tí z nás, ktorí tak vysokí nie sú, tí si musia vybrať.“ (Richard Feynman)

Deň či dva pred prvou prednáškou som na chodbe stretol Wignera. „Feynman,“ oslovil ma, „ten výskum, na ktorom pracujete s Wheelerom, je podľa mňa veľmi zaujímavý, takže som na váš seminár pozval aj Russela.“ Na moju prednášku príde slávny astronóm Henry Norris Russel! Wigner však pokračoval: „Myslím, že to bude zaujímať aj profesora von Neumanna.“ (Feynman, 2021, s. 93)

V knihe „Vy asi žartujete!“ som čítal vyššie uvedenú 93. stranu. Richard Feynman sa pripravoval na svoju prvú prednášku a ja som bol napätý, hltal som slová a pomaličky sa začali objavovať mená. Áno, je to ten John von Neumann, ktorého pozná celý svet pre jeho schému. Maďarský matematik židovského pôvodu, ktorého všetci obdivujeme a nazývame ho otcom počítačov.

Na prednášku Richarda Feynmana prišiel aj profesor Einstein, ktorý bol veľmi zdvorilý. Spomína sa aj profesor Pauli a mladý Richard Feynman začal vysvetľovať svoje výsledky pred vedcami, o ktorých sa učí dodnes.

V knihe sa objavuje aj ďalší významný vedec svojej doby. „Zoznámil som sa tiež s Nielsom Bohrom.“ (Feynman, 2021, s. 153)

Feynman spomínal na významných vedcov (Fermi, Einsten, Bohr, von Neumann, atď) s obrovským rešpektom. Stretol sa s nimi a každé stretnutie bolo pre neho prínosom. Zoznámil sa s myšlienkami, všetko pekne čitateľovi vysvetlil. Taká je autobiografia „Vy asi žartujete!“, ktorá vtipne ilustruje spomienky významného fyzika.

Kniha je písaná autobiograficky s populárno-náučným štýlom. Začiatok patrí detstvu mladého Richarda Fenymana, ktorý opravoval rádia myslením. Od mala bol zvedavý, miloval záhady, a preto sa rád hral s kadečím.

V prvej kapitole, kde opravuje rádia myslením, vlastne charakterizuje príbeh, v ktorom čerpá zo skúseností. Ak sa niečo naučíme, získavame skúsenosti, o ktoré sa oprieme. Opravoval rádia už nejaký čas, ale prišlo rádio iného typu. Napadla mu myšlienka niečo vyskúšať, lebo sa oprel o svoje skúsenosti a ono to fungovalo. A tak ho nazvali chlapcom, ktorý opravuje rádia myslením.

Kniha je rozdelená na rôzne časti a kapitoly. Časti uvediem, aby ste mali predstavu: 1. Z Far Rockaway na MIT, 2. Princetonské roky, 3: Feynman, atómovka a armáda, 4. Z Cornellovej univerzity na Caltech so štipkou Brazílie, 5. Svet jedného fyzika.

Najviac ma zasiahla asi kapitola Los Alamos zdola. Projekt Manhattan bol krycím názvom projektu americkej armády a vlastne išlo o vytvorenie atómovej bomby. On bol teoretický fyzik a spolupracoval na uvedenom projekte. „Krátko potom som sa vrátil do civilizácie, šiel som učiť na Cornellovu univerzitu,a čoskoro sa ma zmocnili zvláštne pocity. Už ich nedokážem presne opísať, ale vtedy som ich prežíval veľmi intenzívne. Napríklad som sedel v newyorskej reštaurácii, zahľadel som sa na budovy za oknom a premýšľal som, do akej vzdialenosti mala ničivé účinky hirošimská bomba a tak podobne...Ako ďaleko odtiaľ je Tridsiata štvrtá ulica? Všetky tie zničené budovy, tá spúšť – a tak ďalej.“ (Feynman, 2021, s. 156-157) Mimochodom, keď som čítal o americkej armáde, miestami som mal pocit, že som sa dostal do Hlavy XXII.

Veľmi zaujímavé boli aj jeho cesty do Brazílie. Prednášal tam a bol zvedavý, ako sa študenti učia fyziku, a preto študoval aj stredoškolské učebnice. Takisto zaujímavou bola aj cesta do Japonska, keď chcel spať v typicky japonskom hoteli a radšej chodil dlhšie autobusom, lebo bol zvedavý a nové zvyky ho priťahovali.

V knihe sa objavujú aj spojitosti s koníčkami, napríklad rád bubnoval, niekto si ho všimol a dostal sa do rôznych súťaží. Takisto som v knihe objavil kritiku školstva a iných absurdít. (Napríklad, keď sa naťahoval s nejakou sekretárkou o bločku z taxíku.)

Bolo to veľmi inšpiratívne čítanie o tom, ako sa z chlapca stal slávny fyzik. Pekne vysvetľoval, čo objavil často hravým štýlom. Kniha „Vy asi žartujete!“ nie je o fyzike. Je o fyzikovi, ktorý miloval svet, stretával sa s inšpiratívnymi ľuďmi a zanechal nám nádherný odkaz. Pokiaľ máte radi biografické knihy, siahnite po nej. Nenechajte sa odradiť, že ju písal vedec. Richard Feynman bol v prvom rade človek, ktorý bol zvedavý, hravý a odhodlaný svoje vynálezy a experimenty ukázať svetu.

Na záver len drobná myšlienka, ktorá ma zaujala: „Nikto nie je povinný spĺňať očakávania niekoho iného.“ (Feynman, 2021, s. 199)

Informácie o knihe:

Autor: Richard P. Feynman

Názov: Vy asi žartujete!

Počet strán: 392

Vydavateľ: Ikar

Rok vydania: 2021

ISBN: 978-80-551-7340-5

