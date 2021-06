Parížska knižnica

„Svetový mier! Nikdy sa o ňom nehovorilo viac a nikdy sa preň neurobilo menej ako v našich časoch.“ (Erich Maria Remarque)

Pravdivá odpoveď by znela hrozne. „Naučila som sa naspamäť Deweyho desatinné triedenie a zbožňovala som štúdium knihovníctva.“ (Skeslien Charles, 2021, s. 11)

Keď som začal čítať Parížsku knižnicu, rozosmial som sa. Spomenul som si na svoje časy, keď som sa kedysi učil na skúšky a bojoval s Deweyho desatinným triedením. Knihovníctvo som vyštudoval a poznám knižnice aj z druhej strany pultu. Hneď prvé strany ma rozosmiali a hlavná hrdinka mi učarovala. Oni sú vlastne dve hlavné hrdinky, každá v inej dobe. (Tá druha mi tiež učarovala, ale trochu inak.)

Stretávame sa s ambicióznou knihovníčkou Odile, ktorá ide na pracovný pohovor do Americkej knižnice v Paríži. Píše sa rok 1939 a pomaly sa schyľuje k druhej svetovej vojne. Druhou hrdinkou je Lily. Lily žije v Montane a píše sa rok 1983. Obe dejové línie sa prelínajú. Lily sa dokáže skamarátiť so susedou, ktorá sa volá Odile. Prečo vymenila Odile Paríž za taký zapadákov? Ako dopadla Americká knižnica a jej knihovníci? Postupne sa Lily dozvie tajomstvá, ktoré odkrýva skutočný príbeh z obdobia druhej svetovej vojny.

Knižnice sú miesta, ktoré rozprávajú príbehy, spájajú ľudí a majú neuveriteľnú moc ochraňovať. Každá kniha má svoje tajomstvá, ktoré nikomu neprezradí. Aj mladá knihovníčka má svoje tajomstvá, ktoré nemôže a nechce nikomu hovoriť.

Ako mladý chlapec som čítal Remarqua a odchádzal od jeho kníh so slzavými očami. Dobrí chlapi vo vojne umierajú a nikto s tým nemôže nič robiť. Paul Bäumer, Katz, Gottfried, Ernst Graeber a mnoho ďalších. Hoci Remarqove príbehy končia tragicky, autor zanechal nádherný odkaz ľudskosti. Počas čítania Parížskej knižnice som myslel na Remarqa. Kniha má s jeho príbehmi mnoho spoločného. Aj vy ste si prečítali príbeh od Remarqa, otvárali sa vám oči, mali ste jeho postavu vnímanú ako hrdinu a on pri hraní kariet povedal, že je zbabelec? Podobné pocity som mal ja pri čítaní Parížskej knižnice. Hrdinovia sa označovali za zbabelcov pretože chceli urobiť viac a stále si to vyčítali.

Príbeh Parížskej knižnice počas druhej svetovej vojny je veľmi silný. Odile je krásna, silná, ambiciózna, číta skvelé knihy. Knižnica si ju podmaní a autorka necháva a čitateľovi, aby sa pohral s fantáziou a vykreslil si vlastnú predstavu obrovskej knižnice. Americká knižnica zachraňuje ľudské osudy a neraz sa stavia symbolom ochrany cudzincov. Postavy sa vyvíjajú, vznikajú veľké kamarátstva.

Ak by som si mal vybrať postavu, ktorá mi bola blízka, je to Rémy. Dvojča Odile a ako mnoho mladých chlapcov aj on túži ukázať otcovi, že je chlap. Veľmi sa mi páčil ich vzťah, neraz som si spomenul na vlastnú sestru a na to, aký máme vzťah.

Odile ma prekvapovala ako trefne vedela opísať, čo ľudia prežívajú. Napríklad, keď sa hnevá na brata, pretože popisuje večný problém chlapov. Ukázať otcovi, že aj oni sú chlapi!

Počas čítania sa stalo niečo, čo ma potešilo. Mnohokrát sa odkazuje na nádherné knihy.

„Mala som rada romány, ako je Tajná záhrada.“ (Skeslien Charles, 2021, s. 25)

„Každý z nás má knihu, ktorá mu zmenila život,“ obrátila som sa k nemu, „vďaka ktorej sme sa necítili osamelo. Ktorá je tá vaša?“

„Na západe nič nové,“ odvetil (Skeslien Charles, 2021, s. 152)

„Z čísel 813 (americké), 840 (francúzske) a 302.34 (priateľstvo) sme vytvorili policu 1955.34 – hodnotné knihy. Dostal sa na ňu Le Petit Prince, Malé ženy, Tajná záhrada, Candide, Dlhá zima, V Brooklyne rastie strom a Ich oči sledovali Boha.“ (Skeslien Charles, 2021, s. 193)

Parížska knižnica nie je len obyčajnou knihou. Medzi riadkami je nádherná knižnica, ktorú zdobia veľké priateľstvá. Máme tu príbeh samotnej Odile, ktorá odišla z Paríža. Takisto máme príbeh Lily z Montany, ktorá sa postupne so starou Odile začne priateliť. A priateľstvo s knihovníčkou je veľmi silné, postupne sa začne pri nej dozvedať, čo sa všetko udialo a odhaľuje jej vlastné starosti.

Ak máte radi príbehy z druhej svetovej vojny pohľadom bežného človeka, určite po knihe siahnite. Silné príbehy tvoria skutoční hrdinovia, ktorí sami seba titulujú zbabelcami.

Čo mi kniha najviac dala: (ono to bolo napísané trochu inak): Nikdy neočakávaj od zbabelca odvážne činy.

Prvý dojem pri čítaní: Miestami mi to pripomína istého nemeckého autora, pri ktorom človek doslova vyžral chladničku a tiež písal o ľudských osudoch počas druhej svetovej vojny.

