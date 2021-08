Hrejivé príbehy, ktoré voňajú bázou, chutia koláčmi a cítiť v nich ochranu. Dnes si čosi povieme o knihe „Rozprávky spod černičia.“

Autorka Jill Barklem je veľmi sympatická a rozprávky vznikali tak, že ich rozprávala svojej dcérke Lizzie. Už v úvode spomína, že nehovorí nič nové. Kedysi objavila svet myšieho spoločenstva, ktorý existuje tam kdesi v černičí. Ona ho len predala ďalej, aby sa najmä detský čitateľ zoznámil s jarným, letným, jesenným a zimným príbehom.

Spisovatelia kníh pre deti veľmi radi rozvíjajú svoju, ale aj fantáziu svojich čitateľov. Jill ukázala, že detský svet je pre ňu veľmi blízky. Knihu Rozprávky spod černičia napísala, ale aj ilustrovala nádhernými ilustráciami. Ide o živý dôkaz toho, že v ilustráciách si vieme vziať čosi svoje. Ohmatali sme si ich svojimi očami, a preto si fantáziu formujeme po svojom.

„Začala som písať a kresliť, no obrázky nikdy presne nevystihnú, čo vidíte vo svojich predstavách. Zaznamenávať fantáziu je ako chytať motýľa – keď si myslíte, že ho už-už máte, znova vám uletí.“ (Barklem, 2021, s.6)

Postavy sú veľmi priateľské a ukazujú (nielen) detskému čitateľovi, čo je dôležité. Napríklad, vedieť sa poriadne zasmiať.

„Múčny prach sa však zvíril ešte viac a usadil sa im na fúzoch, chvostoch, oblečení, ba aj v gombíkových dierkach. Zadívali sa na seba a pustili sa do takého smiechu, že si museli sadnúť na vrece s múkou, aby chytili dych.“ (Barklem, 2021, s. 55)

Kniha je rozdelená na 2 časti. Prvú časť predstavujú príbehy o ročných obdobiach. Jarný príbeh, Letný príbeh, Jesenný príbeh, Zimný príbeh. V nich nám autorka predstavuje hrdinov, akými sú napríklad pán Malvička alebo nezbedný Wilfred. Po krátkej charakteristike postáv sa v každom príbehu niečo stane. Ukazuje sa nám myšie spoločenstvo, ktoré má podobné zvyky ako poznáme u nás.

„Nastala čarokrásna jeseň. Černice dozreli, aj orieškov bolo veľa, a myšky sa usilovne pustili do práce. Každé ráno vyšli do polí a na lúky, zbierali semiačka, bobule a korienky. Poživeň poznášali do bútľavého pňa a starostlivo uschovali na nadchádzajúcu zimu.“ (Barklem, 2021, s. 70)

Druhá časť knihy predstavuje príbehy myšieho spoločenstva. Ako chodia do hôr, plavia sa po mori a z každého príbehu sa rozvíja poučenie. Napríklad príbeh „Vysoké vrchy“, keď Wilfred pochopí, že sú ďaleko vzácnejšie veci na svete, ako vo hľadať poklad. Alebo, keď sa plavili po mori a našli si nových kamarátov, hoci to vôbec nečakali.

Kniha Rozprávky spod černičia predstavuje jemné, krehké dielo o sile priateľstva. Hoci je to kniha pre deti, nemusia sa hanbiť ani dospelí. Nech sme deťmi alebo dospelými, všetci si hľadáme svoje miesto, kde sa cítime bezpečne. Myšie spoločenstvo je veľmi priateľské a starostlivé. Veď im spoločne poprajme aj s autorkou.

„Na Rozárku, Arniku a Pipkina,“ šeptom sa pripojila pani Malvičková. „Nech sa im ani fúzik neskriví.“ (Barklem, 2021, s. 248)

Knihu kúpite prakticky hocikde:

Martinus: https://www.martinus.sk/?uItem=854267&z=81XMBP&utm_source=z%3D81XMBP&utm_medium=url&utm_campaign=partner

Bux: https://www.bux.sk/knihy/595904-rozpravky-spod-cernicia.html

Artforum: https://www.artforum.sk/katalog/152481/rozpravky-spod-cernicia

Ikniha: https://www.ikniha.sk/kniha/rozpravky-spod-cernicia/

Odkazy:

Ilustrácie Jill Barklem: https://cz.pinterest.com/brinnasue/artist-jill-barklem/

Jill Barklem art prints: https://fineartamerica.com/shop/prints/jill+barklem

Informácie o knihe:

Titul: Rozprávky spod černičia

Autor: Jill Barklem

Počet strán: 248

Rok vydania: 2021

Vydavateľ: Ikar (Stonožka)

ISBN: 978-80-551-7644-4

Obrázok: https://www.pantarhei.sk/knihy/pre-deti-a-mladez/rozpravky/rozpravky-spod-cernicia.html